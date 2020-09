Beelden: busje rijdt in op politieauto op Muntplein

Er zijn beelden van het busje dat vannacht inreed op een politieauto op het Muntplein. Te zien is hoe het busje naar achteren rijdt en dan vooruit de auto ramt. Daarna is te horen hoe agenten schoten lossen.

Roadblock

Het busje heeft nadien twee onbemande politiemotoren overreden, die daar waren neergezet om de weg te versperren. Volgens de politie reed het busje uit het niets in op de politieauto, waar agenten in zaten.

Op de Vijzelstraat is het busje in brand gevlogen. De bestuurder is met pepperspray uit het voertuig gehaald en is aangehouden. Zeker een agent raakte gewond bij het incident.

Het busje is bestickerd met het logo van een glasbedrijf. AT5 heeft het betreffende bedrijf om een reactie gevraagd, maar die nog niet gekregen.