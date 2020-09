Dusan Tadic wil ook dit jaar weer 'pak schaal' met Ajax

De sfeer was ontspannen vandaag tijdens de persconferentie van Ajax. De ploeg van Erik te Hag heeft een prima voorbereiding achter de rug waarin op één duel na alles winnend werd afgesloten. 'Ik denk dat we in de goede richting zitten met het formeren van het team. We hebben een enorm sterke selectie met onze manier van voetballen', zegt de trainer.

'De verwachtingen zijn zoals altijd heel hoog' zegt Dusan Tadic. 'We willen weer voor de schaal gaan, de beker, en we gaan ons best doen om ver te komen in de Champions League.' Erik ten Hag had goed nieuws te melden over Daley Blind die eind vorige maand naar de grond ging omdat zijn ICD-kastje afging tijdens een oefenwedstrijd tegen Hertha BSC. Ondanks dat het niet uitgesloten is dat dat nog een keer gebeurt 'dat ding kan blijven afgaan', zegt de trainer vandaag, zit de verdediger gewoon bij de wedstrijdselectie aanstaande zondag.