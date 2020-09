Tweetal trapt man naar de grond in café aan het Rembrandtplein

De mishandeling vindt plaats op 7 december tegen middernacht. 'Er gaat een situatie aan de mishandeling vooraf waarbij het slachtoffer op weg naar de bar tegen een vrouw oploopt. De man die bij haar is reageert hier agressief op. De vrouw sust de boel en het slachtoffer loopt door', zegt Jelmer Geerds van de Politie Amsterdam.





Even later blijkt dat het akkefietje toch niet helemaal opgelost is. Het slachtoffer wordt aangewezen door de man die eerder agressief reageerde. Twee mannen waarmee hij staat te praten komen op het slachtoffer af en slaan hem op zijn gezicht en bovenlichaam.