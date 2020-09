Agenten lossen schoten bij aanhouding van man met mes in Zuidoost

De politie heeft gisteravond op het Opheusdenhof in Holendrecht waarschuwingsschoten gelost. Dat gebeurde tijdens de aanhouding van een man die gewapend was met een mes.

Rond 19.25 uur kwam er een melding binnen dat er een fietser op straat met een mes stond te zwaaien. Toen agenten hem aanspraken, weigerde hij zijn mes te laten vallen.

Na het lossen van de schoten hebben de agenten ook pepperspray gebruikt. Daarna kon hij overmeesterd worden. Het mes is in beslag genomen en de man, een 60-jarige Amsterdammer, is naar het politiebureau overgebracht.