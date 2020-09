Drie gewonden bij aanrijding op KNSM-eiland

Bij een aanrijding op de Verbindingsdam op het KNSM-eiland in Oost zijn vanmiddag een fietser, een kind en een motorrijder gewond geraakt.

De fietser en motorrijder kwamen rond 13.30 uur met elkaar in botsing in de buurt van de Levantkade. Op de fiets zat ook een jong kind. Zo'n drie ambulances werden opgeroepen. Ook landde er een traumahelikopter in de buurt.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de drie per ambulance naar het ziekenhuis zijn overgebracht. Ze waren alle drie aanspreekbaar.

De verkeersongevallen-analyse (VOA) van de politie doet onderzoek. De weg is daarom voorlopig dicht. Tram 7, bus 48 en 65 moeten omrijden. Wel kunnen fietsers en voetgangers erlangs.