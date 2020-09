Had instorting Grimburgwal voorkomen kunnen worden? 'We zagen al een versnelling'

De data zijn er, maar ze worden nog niet goed uitgelezen. Dat zegt hoogleraar Ramon Hanssen tegen AT5, die met satellieten tot op de millimeter verzakkingen in de stad in de gaten houdt.

Op de kaart van Hanssen kleuren er nog wel meer plekken rood in de stad. Ook de gemeente beschikt over deze data, dus vraag je je af: waarom worden ze niet gebruikt? Dat worden ze wel, maar het zijn heel veel data, een verzakking hoeft niet per definitie gelijk een gevaar op te leveren en de metingen vanuit de ruimte worden soms 'vervuild' door bijvoorbeeld een boom die het zicht op de aarde beneemt. De techniek moet volgens een woordvoerder van wethouder Sharon Dijksma (PvdA) daarom nog verder ontwikkeld worden voordat het een grotere rol in de monitoring van de bruggen en kades kan gaan spelen.

Hanssen: 'Toen zagen we dat voordat de boel instortte, dat er al een versnelling optrad, precies op de kade waar we hier op staan te kijken. En dat geeft dus een indicatie dat je eigenlijk vooraf al iets kunt zien aankomen.'

De professor aan de TU Delft is samen met zijn team de drijvende kracht achter de Bodemdalingskaart.nl. Nadat op 1 september de kade bij de UvA in het water stortte, pakte hij de meetgegevens er nog eens bij.

Wake up call

Professor Hanssen hoopt wel dat de instorting van de Grimburgwal een wake up call is om daar weer een volgende stap in te zetten: 'Ja als je goed inzoomt, dan zie je dat dit op verschillende plekken optreedt. Daar zullen ook false warnings tussen zitten. Maar je kan ze nu in ieder geval allemaal aanwijzen. En dat zijn dan plekken waar experts op het gebied van kademuren lokaal kunnen gaan kijken en de boel kunnen inspecteren.'



Bekijk de hele reportage in de video bovenaan dit artikel.