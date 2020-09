Reguliere ziekenhuiszorg weer in gevaar door coronabesmettingen onder personeel

Ziekenhuispersoneel dreigt in grote getale uit te vallen door het toenemend aantal coronabesmettingen in de stad. Medewerkers van het Amsterdam UMC moeten, net zoals vele Amsterdammers, bij een positieve testuitslag ziek thuisblijven of in quarantaine vanwege besmette huisgenoten. Dat zegt viroloog van het ziekenhuis Menno de Jong tegen AT5.

De Jong doet de uitspraken in een nieuwe corona Q&A. Over de stijgende lijn van besmettingen zegt hij: 'Het gaat harder dan ik had verwacht. Ik maak me wel zorgen over Amsterdam. Het was ook te verwachten dat daar de meeste besmettingen zouden zijn, want daar wonen de meeste mensen. Ik maak me zorgen over de problemen die het kan opleveren voor de zorg.'

Hij vervolgt: 'Ik maakte me eerst het meest zorgen over de winter, maar het gaat nu al harder dan ik had verwacht. Ik maak me nu nog meer zorgen over de winter als we het niet weten om te buigen.'

In de ziekenhuizen is het relatief gezien nog rustig. In heel Nederland liggen op de verpleegafdelingen rond de 200 coronapatiënten. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares schommelt rond de 50.

Infectiedruk neemt toe

'Het is mooi dat de toenemende cijfers nog niet doorgesijpeld zijn naar de mensen die er wel last van hebben: de kwetsbaren. Mogelijk houden mensen die een risico lopen wel meer afstand. Op een gegeven kan de infectiedruk wel zo hard toenemen dat het een onhoudbare situatie wordt. We zien ook dat ouderen nu steeds meer besmet raken', zegt De Jong.

In Amsterdam zijn er volgens de viroloog wel een behoorlijk aantal ziekenhuisopnames. 'Het moment is dichtbij dat de afdelingen die coronapatiënten opnemen vol liggen en uitgeplaatst moeten worden naar andere regio's.'