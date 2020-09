Gewonde schietincident Zuidoost meldt zich bij ziekenhuis

Bij een schietincident op Develstein in Zuidoost is vrijdag aan het einde van de avond een gewonde gevallen. Het slachtoffer heeft zich bij het ziekenhuis gemeld.

De melding van het schieten kwam rond 23:15 uur bij de politie binnen. Agenten troffen op Develstein geen gewonde(n) aan.

Maar uit aanvullend onderzoek bleek dat er mogelijk een slachtoffer van het incident naar het ziekenhuis is gegaan of gebracht. Wat er zich precies tussen wie heeft afgespeeld in Zuidoost, wordt verder onderzocht de politie.