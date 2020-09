De komende editie van Museumnacht gaat niet door. Na tal van gesprekken is de conclusie helder, schrijft de organisatie: onder de huidige corona-omstandigheden is de Museumnacht dit jaar niet haalbaar.

Museumnacht laat weten dat er is nagedacht over alternatieven. Bijvoorbeeld een kleinere editie of een digitale.

'Maar Museumnacht staat voor het ontdekken van alle musea uit de stad, voor de verborgen parels waarvan je het bestaan niet afwist, voor de ontmoeting tussen mensen, de gesprekken en bovenal voor het samen kunnen beleven. De jonge Amsterdammers moeten zich onder kunnen dompelen en over kunnen geven'.

De komende Museumnacht stond gepland op zaterdag 6 november. De 21e editie staat nu gepland voor 2021.