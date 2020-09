Er bestaat een hele wereld politiek actieve meiden, en ze praten erover

Wat betekent politiek actief zijn eigenlijk? En kan je ook politieke invloed hebben als je nog een twinger of zelfs een tiener bent? Deze vragen komen voorbij in de tiende editie van Femcity, vanavond om 22.00 uur te zien op AT5.

In deze editie laten we zien dat er een hele wereld aan politiek actieve jonge meiden en vrouwen bestaat die niet in het standaard politieke plaatje passen.

Te gast is onder andere Sabria Zaid, de vice-voorzitter van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). Sabria komt op voor de rechten, belangen en toekomstmogelijkheden van alle 500.000 mbo’ers. Sabria merkt dat er over mbo’ers vaak denigrerender wordt gepraat dan over hbo’ers. 'Terwijl: ik heb nu zoveel meer praktische vaardigheden. Ik ben echt super blij en dankbaar dat ik het mbo heb mogen doen.'

'Wacht maar tot je ouder bent'

Ook Hajar Yagkoubi is te gast. Ze is jongerenvertegenwoordiger mensenrechten en veiligheid bij de Verenigde Naties. Als ze daar door de gangen loopt, merkt ze dat ze bijna alleen maar omringt is door mannen. De jongeren ontbreken. 'Als jongere hoor je vaak "wacht maar tot je ouder bent, dan kan je pas meepraten."

Maar dat gaat er bij Hajar niet in. 'Wij als jongeren maken de wereld nog het langst mee. Dus als er een groep in de samenleving is die belang heeft bij het nadenken over lange termijn dan zijn het de jongeren wel.'

Discriminatie en het koloniale verleden

Naast Sabria en Hajar, komen ook Titia Hoogendoorn, Veronika Vygon en GYA langs. Titia is van de podcast Polititia en vertelt over hoe het is om als politie Noob uit de kast te komen. Veronika is van 'Zet Je In' en zal het hebben over het burgerinitiatief dat ze startte voor meer aandacht voor het koloniale verleden van Nederland in het onderwijs. Muzikant GYA zal praten over haar videoclip 'Chinees' waarmee ze discriminatie tegen Aziaten aan de kaak stelde.

De avond wordt gepresenteerd door Charisa Chotoe en is georganiseerd in samenwerking met Stem op een vrouw.