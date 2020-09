Sint-Petrusschool in Diemen sluit wegens coronabesmettingen onder personeel

De Sint-Petrusschool in Diemen sluit morgen in ieder geval een dag de deuren vanwege drie coronabesmettingen onder het personeel.

Dat bevestigt scholenorganisatie ASKO, waar de Sint-Petrusschool onder valt, aan AT5.

Op de basisschool zijn twee docenten en de directeur positief getest op corona. Twee andere leerkrachten hebben klachten en zijn nog in afwachting van de uitslag van de test.

'Door de uitval van een aantal van onze personeelsleden heeft de school een te lage bezetting', laat Dorien Nelisse van scholenorganisatie ASKO weten. 'Daarnaast was er wat onrust bij ouders. Om die reden hebben we besloten om morgen in ieder geval een dag dicht te gaan.'

Onderwijs op afstand

Op de Sint-Petrusschool werken 24 mensen en volgen 212 leerlingen onderwijs. De leerlingen krijgen voor morgen huiswerk mee of volgen onderwijs op afstand.

In de loop van de week zal duidelijk worden of de school langer dicht blijft.