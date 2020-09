Oprichter abortusboot met Trump in Time top 100: 'Ik heb meer met mensen die iets doen tegen racisme'

De Amsterdamse Rebecca Gomperts is door het Amerikaanse tijdschrift Time Magazine opgenomen in de top 100 van meest invloedrijke mensen ter wereld. Al jaren strijdt ze met haar organisatie Women on Waves en Women on Web wereldwijd voor het recht op abortus.

In een simpele e-mail kreeg Gomperts twee weken geleden de mededeling dat ze was opgenomen in de top 100 van Time, of ze een foto wilde opsturen en het nog even geheim wilde houden tot deze week. 'Wat ik heel bijzonder vind is dat Time dit jaar mensen heeft benoemd die zich inzetten voor mensenrechten en die zich verzetten tegen ondrukking', zegt Gomperts. In de lijst staan inderdaad veel mensenrechtenactivisten, maar ook de president van Amerika, Donald Trump. 'Ik verhoud mij liever met de mensen die inzetten tegen racisme en genderrechten.'

Lockdowns

De benoeming in het magazine kreeg Gomperts specifiek voor haar werk tijdens de coronacrisis. 'Tijdens de lockdowns hebben veel vrouwen werk verloren. Wij hebben gegarandeerd dat vrouwen toch toegang bleven houden tot abortushulpverlening door middel van een online abortusservice Women on Web. Vrouwen kunnen online een consultatie invoeren, een team van artsen bekijkt of zij het veilig kan doen thuis en dan worden vanuit verschillende plaatsen die medicijnen toegestuurd.'