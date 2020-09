Winkeliers vrezen volgende schietpartij op Osdorper Ban: 'Ik ben bang'

Voor de tweede keer in een week tijd werd er vannacht geschoten op de Osdorper Ban in Nieuw-West. Dit keer raakte daar iemand bij gewond en werd er een explosief aangetroffen. Buurtbewoners en ondernemers maken zich zorgen.

Bewoners van de straat vertellen dat ze rond 4.15 uur een groot aantal schoten hoorden. 'Eerst een paar en daarna achter elkaar. Het leken er wel tien', zegt een van hen. Niet iedereen merkte dat er geschoten was. In de straat zou de laatste tijd regelmatig vuurwerk afgestoken worden, waardoor knallen niet meer opvallen.

Deze week vonden er al meerdere geweldsincidenten plaats in Nieuw-West. In de nacht van dinsdag op woensdag werd er geschoten op een geparkeerde auto in de Lodewijk van Deysselstraat, dezelfde nacht vond er een ontploffing plaats bij een appartementencomplex aan de Pieter Calandlaan. Op maandagochtend trof de eigenaar van een telefoonwinkel aan de Osdorper Ban, dezelfde straat als de schietpartij van vannacht, kogelgaten in zijn raam aan.

'Twee keer binnen een week in deze straat, dat is wel een beetje gevaarlijk', vindt de fietsenmaker. Een andere ondernemer is dat met hem eens. 'Vannacht gebeurde het precies naast mijn bedrijf. Maar ik bedoel, als er in de ochtend of avond een derde keer komt... ik ben altijd bezig met groente, buiten. Ik ben bang voor mijzelf.'