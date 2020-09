'Allergische' onderbuurman klaagt, maar vrouw mag voorlopig bijen op balkon blijven houden

Volgens de onderbuurman vallen er dagelijks tientallen doden bijen op zijn balkon, is hijzelf allergisch voor bijensteken en is zijn dochtertje van twee in haar oog gestoken.

De man had geklaagd bij woningbouwvereniging Ymere. Ymere stelde daarop dat de vrouw overlast veroorzaakte voor andere bewoners en sommeerde haar de kast van het balkon te verwijderen. De vrouw wilde daar geen gehoor aan geven. Ymere stapte daarop naar de rechter om de vrouw via een kort geding alsnog te dwingen de kast met spoed weg te halen.

Rechter oordeelt anders

Maar de rechter vindt dat Ymere de beschuldigingen aan het adres van de vrouw niet goed kan onderbouwen en stelde haar in het gelijk.

De bijenkast staat al vijf jaar op het balkon van de vrouw, terwijl de eerste klacht pas afgelopen mei binnenkwam. Of de onderbuurman daadwerkelijk allergisch is, is nog maar de vraag: er was geen verklaring van een arts. Ook is niet te stellen dat de verwondingen van zijn dochtertje, daadwerkelijk afkomstig zijn van de bijen van de bovenbuurvrouw.

Bovendien is er van overlast voor omwonenden volgens de bovenbuurvrouw helemaal geen sprake. Ze overhandigde vijftien verklaringen van buren en omwonenden die zeggen geen enkele last te hebben van de bijen. Verklaringen van imkers en andere bijendeskundigen tonen volgens haar aan dat je best bijen kan houden op een balkon midden in een stad.

De rechter oordeelt dat ze de bijenkast in ieder geval nu niet hoeft te verwijderen.