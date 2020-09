Kale en Kokkie willen twee oud-Ajacieden terughalen

Volgens het duo moet technisch directeur Marc Overmars nog even zijn best doen om er een verdediger en een middenvelder bij te halen. Kale en Kokkie zien die versterkingen zelf in twee spelers met een verleden bij Ajax. Verder zijn de fans niet te spreken over de VAR. 'Zo kun je toch geen voetbalwedstrijden meer kijken man?', zegt Kokkie. 'Het begint vrijdag al met een wedstrijd van Twente, het duurt vier en een halve minuut voordat er een beslissing is.' Kale moet lachen en voegt daaraan toe: 'Een voetbalwedstrijd duurt een weekend. Als je naar Ajax gaat kun je tegenwoordig beter een hotel boeken.'

