Syriër Ayham voelt zich thuis in de stad: 'Hier in Nederland kun je alles bereiken wat je wilt'

In 2015 zocht een grote groep Syrische vluchtelingen hun heil in Amsterdam. Dat is deze week vijf jaar geleden. Na jaren van oorlog moesten ze vluchten en kwamen in het onbekende Nederland terecht. De Syriers bouwden een nieuw leven op in de stad. Hoe verging het ze? AT5 zocht enkele Syriërs op, vandaag spreken we Ayham.

Ayham, 24 jaar oud, vluchtte in 2015 met zijn vader en oom naar Nederland. 'Voor de oorlog was alles fijn in Syrië, na de oorlog werd alles anders', vertelt hij. In Nederland was het leven moeilijk, vooral in de begin maanden toen hij in het AZC zat. 'Ik had niks te doen, alleen: zitten, slapen, eten.'

Na het AZC veranderde zijn leven. Hij begon met vrijwilligerswerk, ging sporten en leerde de taal. Na anderhalf jaar ging hij bij de Action aan de slag. 'Ze vonden mij leuk en toen heb ik een vast contract getekend’, vertelt Ayham met een lach op zijn gezicht.

In de toekomst wil Ayham in Nederland blijven en zichzelf ontwikkelen bij de Action. Hij gaat daarom binnenkort een studie in handel beginnen.