Stad Regenboogvlaggen in Eerste van Swindenstraat: 'Doel is bereikt als dit niet meer nodig is'

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in de Dapperbuurt.

We zijn in de Dapperbuurt, in een straat die zeker niet op ons lijstje mag ontbreken: de Eerste van Swindenstraat. Sabine tovert iedereen die haar antiekwinkel binnenwandelt om in een vaste klant: niet gek als je ziet met wat voor allure ze haar curiosa weet te verkopen. Zo’n 25 jaar geleden is AT5 al een keer bij Sabine thuis geweest nadat ze de Miss Charme Verkiezing won; we verrassen haar met oude beelden.

We wandelen verder naar een pand waar veel mensen voorbij lopen zonder te weten wat voor een rijke geschiedenis het heeft. Ooit ontworpen door befaamd architect Jan Wils zou dit hét sieraad van de Dapperbuurt worden: het Van Swinden Theater. Filmhistoricus Thunnis vertelt over de geschiedenis van het theater.

Wie de laatste drie maanden door de Eerste van Swindenstraat heeft gefietst, kan het niet zijn ontgaan: de zeeën aan regenboogvlaggen. We nemen een kijkje bij Tessa en Ezra thuis, het stel dat deze regenboogvlaggen-actie is begonnen. Zij geven ons de eerste souvenir van de Straten mee! Drie keer raden wat dat is…