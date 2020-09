Na zeven jaar nog altijd geen spoor van Rachid Zaoudi uit Noord

De politie is nog altijd op zoek naar Rachid Zaoudi uit Noord. Op 5 december 2013 verdween de toen 36-jarige Amsterdammer spoorloos.

Het programma Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond aandacht aan de zaak. Mogelijk zijn financiële problemen de aanleiding voor de verdwijning .

Restaurant failliet

Zaoudi runde van 2008 tot 2010 een tapasrestaurant aan de Bilderdijkstraat in Amsterdam, maar dit ging failliet. Hierna zou hij zich mogelijk zijn gaan bezighouden met het transport van hasj en het gereed maken van ruimtes voor het runnen van wietplantages.

Zendmast bij Schiphol

Op 5 december 2013 vertrok Zaoudi van huis en werd hij afgezet bij een café aan de Bilderdijkstraat. Een zendmast aan de Hendrik Walaardt Sacréstraat op Schiphol, vlakbij Badhoevedorp, pikte vervolgens om 22.38 uur voor het laatst een signaal van zijn telefoon op. Mogelijk is er in die omgeving iets gebeurd dat hem fataal is geworden.

Voor informatie die leidt naar de oplossing van de zaak looft de politie een beloning van 15.000 euro uit.