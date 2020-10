Politie toont beelden van mannen die verstandelijk beperkte vrouw ernstig mishandelen: 'Zeer laffe daad'

Het slachtoffer woont in een zorginstelling, maar logeert in de nacht van maandag 29 op dinsdag 30 juni bij familie in Zuid. Bij de instelling krijgt het slachtoffer op bepaalde tijden een sigaret aangeboden, bij het familielid niet.

'Het slachtoffer besluit daarom om rond twee uur in de nacht de straat op te gaan, op zoek naar een sigaret', zegt Lex van Liebergen van de Politie Amsterdam. 'In de Johannes Verhulststraat vraagt ze die bij een groepje jongens. Rond half drie ontstaat er op het pleintje op de Cornelis Schuytstraat een gevecht tussen het slachtoffer en de jongens. Hierbij wordt zij ernstig mishandeld.'

Het slachtoffer gaat terug naar het huis waar ze logeert en kruipt in bed. De volgende dag blijkt zij ernstig letsel in haar gezicht te hebben. Ze vertelt wat er gebeurd is en de politie wordt ingeschakeld. 'Het betreft een vrouw met een verstandelijke beperking en is dus een heel kwetsbaar slachtoffer. Wij vinden dit een zeer laffe daad. Zij is die nacht flink toegetakeld, geslagen en geschopt en waarschijnlijk alleen omdat ze om een sigaret vroeg.