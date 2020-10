Jubileumeditie Black Achievement Month vanaf vandaag in teken van helden uit de zorg

De erkenning van zwarte talenten en de waardering voor zwarte helden, dat is waar het om draait tijdens de Black Achievement Month. In het Internationaal Theater Amsterdam vindt vanavond de openingshow plaats.

De Black Achievement Month wordt dit jaar voor de vijfde keer gehouden. De hele maand oktober zal aandacht worden geschonken aan artistieke en talentvolle bijdragen van personen met Afrikaanse roots. Veel muziek, theater, dans en film, maar ook exposities en debatten. Een podium geven aan zwarte rolmodellen is nog steeds hard nodig volgens de organisatie. 'Het tonen van positieve beelden van zwarte mensen is iets wat niet genoeg voorkomt in onze samenleving. De evenementen die wij organiseren proberen daar verandering in te brengen. Daarom is en blijft deze maand belangrijk', aldus programmeur Ivette Forster. Helden Deze jubileumversie heeft als thema 'helden'. 'Zowel de opening als de sluiting zullen in het teken staan van helden uit de zorg. Zij zijn voor ons de helden die een ieder hebben bijgestaan tijdens corona', aldus Forster. De vier awards die elk jaar aan het einde van de maand worden uitgereikt zullen dan ook gaan naar mensen uit de zorg.

Quote 'De protesten hebben duidelijk gemaakt dat het gebrek aan diversiteit en het gebrek aan erkenning tot een hoogtepunt gekomen is in de zwarte gemeenschap.' ivette forster, programmeur Black Achievement Month

Moeilijke tijden Niet alleen corona heeft voor veel turbulentie gezorgd in de samenleving. Ook de anti-racisme protesten van het afgelopen jaar hebben een stempel gedrukt. Dit maakt de 2020 editie extra belangrijk volgens Forster. 'De protesten hebben duidelijk gemaakt dat het gebrek aan diversiteit en het gebrek aan erkenning tot een hoogtepunt gekomen is in de zwarte gemeenschap. Dat maakt de noodzaak van deze maand nog essentiëler.' Coronaversie De geplande evenementen gaan ondanks corona gewoon door, waar nodig met een afgeslankt publiek. Elk onderdeel zal daarnaast ook met een live-stream worden uitgezonden. 'Een live-stream is natuurlijk altijd minder, maar je zoekt naar alternatieven', zegt Forster. 'Het leven zou zo ongelooflijk saai zijn als je dit soort prachtige initiatieven niet doorlaat gaan. We gaan er gewoon het beste van maken.'

Tips van programmeur Ivette Forster: Donderdag 1 oktober - Opening Black Achievement Month Helden

Vrijdag 2 oktober - Symposium - de slavernij in Oost en West: Het Amsterdam Onderzoek

Woensdag 7 oktober - De Balie - Kleur in de Wetenschap

Zondag 25 oktober - IDFA Preview x Black Achievement Month: Atardi - the life of Curaçao's musicial genius Rudy Plaate Het gehele programma is hier te vinden.