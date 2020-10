Geen megawindmolens op de grens van Zuidoost: 'Champagne en taart vanavond'

Goed nieuws voor bewoners uit Zuidoost die geen zin hadden in een stel windmolens in hun achtertuin. Buurgemeente De Ronde Venen overwoog om 4 of 5 windmolens op de grens van hun gemeente en Amsterdam te zetten, maar stuitte op veel tegenstand van omwonenden.

Gisteravond laat werd de potentiële locatie in de gemeenteraad van De Ronde Venen afgeschoten waardoor de 200 tot 250 meter hoge turbines straks niet in het zicht staan van bewoners van Zuidoost. 'Ik denk dat het feit dat het een Unesco werelderfgoed gebied is de doorslag heeft gegeven en dat mensen daar hun vingers niet aan willen branden', zegt Tineke de Boer die de afgelopen maanden met tientallen andere bewoners actie voerden tegen de komst van de molens.

Bijna fulltime zijn we hier mee bezig geweest, we hebben maanden actiegevoerd

'We hebben hier heel hard voor gevochten, maanden hebben we actiegevoerd, bijna fulltime zijn we hier mee bezig geweest', zegt bewoner Arthur Koks. Een woordvoerder van Ronde Venen laat aan AT5 weten dat het feit dat Unesco het gebied sinds 1996 als onvervangbaar, uniek en eigendom van de hele wereld heeft bestempeld, mee heeft gespeeld in het besluit. Ook de onrust en weerstand van bewoners van Zuidoost, maar ook van Abcoude was een reden om het gebied uit te sluiten.

De zoektocht naar geschikte plekken voor windturbines binnen de gemeentegrens De Ronde Venen is nog niet voorbij, laat de woordvoerder weten: 'Ons doel is nog steeds om in 2040 klimaatneutraal te zijn.'

Ondanks dat het proces niet vlekkeloos verliep zijn de bewoners blij dat de mogelijkheid werd geboden om hun onvrede over de komst van de molen te uiten. Ook de gemeente Amsterdam zoekt in de energietransitie naar plekken om windmolens te plaatsen. De bewoners hebben nog wel boodschap voor de gemeente Amsterdam: 'Trek lering hieruit. Wacht niet af tot mensen in actie komen maar ga naar de mensen toe.'