Zwaarbeveiligde operatie van start: goudvoorraad DNB verhuist naar Haarlem

Het gaat om zo'n 200 ton goudbaren. Het transport wordt samen uitgevoerd met defensie, de Koninklijke Marechaussee en de politie. Aanleiding voor de verhuizing is de renovatie van het hoofdkantoor van De Nederlandsche Bank aan het Frederiksplein.

Met de renovatie is besloten om het goud en bankbiljettenbedrijf uiteindelijk onder te brengen op een nieuw te bouwen locatie in Zeist, het DNB Cashcentrum dat naar verwachting in 2023 gereed zal zijn. Tot die tijd blijft de voormalige gelddrukkerij Joh. Enschedé in Haarlem de bewaarplaats.

Uit veiligheidsoverwegingen wordt vooraf niet bekendgemaakt welke wegen er precies voor het transport worden afgesloten.