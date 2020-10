Bakkerij Andere Koek in Raadhuisstraat moet horecagedeelte sluiten

Bakkerij Andere Koek in de Raadhuisstraat mag geen horecagedeelte exploiteren, zo oordeelt de rechtbank. De winkel richt zich met het zitgedeelte te veel op toeristen en dat is in strijd met het bestemmingsplan.

Klanten kunnen in de bakkerij aan tafels en stoelen hun broodje eten. Volgens de gemeente is er sprake van een zogenaamde mengformule (detailhandel en horeca). Ook worden er broodjes klaargemaakt die bedoeld zijn voor directe consumptie. Dit mag niet vanwege het geldende verbod op toeristenwinkels in de binnenstad.

De eigenaar spande een rechtszaak aan om het horecagedeelte open te houden en voerde aan dat de winkel anders niet rendabel zou zijn. De gemeente had in 2018 een e-mail gestuurd waarin stond dat een mengformule was toegestaan, maar kwam daar in een latere e-mail op terug. Destijds werd doorverwezen naar een ambtenaar met meer kennis van zaken, maar die werd nooit benaderd.

Volgens de rechter had de eigenaar kunnen weten dat een mengformule op die plek niet is toegestaan en stelt daarmee de gemeente in het gelijk. De zaak kwam eerder in opspraak toen het in 2018 nabij het Anne Frank-huis opende onder de naam Anne & Frank. De naam werd na de ophef veranderd in Andere Koek.