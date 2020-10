Beroerd Ajax verliest eerste punten van het seizoen

Ajax is voor het eerst dit seizoen tegen puntenverlies aangelopen, in Groningen werd het 1-0. Door de nederlaag staat de ploeg van Erik ten Hag gedeeld tweede met Vitesse, Heerenveen is lijstaanvoerder.

Gravenberch terug, geen Kudus

Ajax begon in de basis met Ryan Gravenberch die de afgelopen wedstrijden ontbrak wegens fitheid. Martinez moest genoegen nemen met een plek op de bank, centraal achterin naast Blind mocht Jurriën Timber beginnen. Schuurs viel vorige week geblesseerd uit tegen Vitesse en ook bij smaakmaker Mohammed Kudus ontbrak het vandaag aan fitheid.

De eerste kans van de wedstrijd was via een kopkans van Zakaria Labyad, hij begon weer in de spits. Dusan Tadic startte vanaf de linkerkant die de voorzet verzorgde, maar de Marokkaan kopte recht in de handen van doelman Sergio Padt.

Gevaar van Groningen was er ook via oud-Ajacied Dankerlui, die een voorzet van rechts op het hoofd van centrumspits Jørgen Strand Larsen kreeg die Timber versloeg in de lucht. De bal ging over het doel van keeper Onana. Voor de rest gebeurde er in de eerste helft niet veel, Ajax had het lastig met de Groningers die met de rug tegen de muur op een uitbraak loerden.

Tweede helft

Erik ten Hag stuurde dezelfde elf terug het veld in na de rust. Balverlies van Ryan Gravenberch zorgde er na drie minuten voor dat Groningen op voorsprong kwam. Na een schot van spits Larsen moest André Onana een rebound weggeven, die basisdebutant Remco Balk binnen kon schieten.

Na bijna zeventig minuten besloot Ten Hag dat er iets moest veranderen in zijn team. Jurgen Ekkelenkamp maakte plaats voor Edson Álvarez en Lassina Traoré voor Labyad. Mazraoui en Blind mochten tien minuten later ook de bank opzoeken, voor hen kwamen Martinez en Huntelaar. Laatstgenoemde zorgde twee seizoenen geleden nog voor opluchting door de altijd lastige uitwedstrijd te winnen.

Ook in de maar liefst acht minuten durende blessuretijd kon Ajax het tij niet meer keren.