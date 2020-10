Lichaam gevonden in water bij Oostpoort

In het water aan de Oranje-Vrijstaatkade, in de buurt van winkelcentrum Oostpoort, is vanmorgen een lichaam aangetroffen.

Een hardloper belde de politie. Het lichaam is door de brandweer uit het water gehaald en de politie is een onderzoek gestart. Daaruit moet onder meer blijken of er sprake is van een misdrijf.

Rechercheurs hebben buurtbewoners gesproken en gekeken of er bewakingscamera's in de buurt hangen. Getuigen die het lichaam hebben gezien, is slachtofferhulp aangeboden.