Stad De Straten op de Zuiderzeeweg: roadtrips, festivals en kippenpoep

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we op de Zuiderzeeweg.

Een weg die loopt van Oost tot Noord kent ook vele verschillende bewoners. De Straten van Amsterdam bezoekt vandaag de studenten, wonend in een voormalig asielzoekerscentrum aan de Zuiderzeeweg.

Jodi en Abe, net terug van een roadtrip langs de kust van Spanje en Frankrijk, geven ons een kijkje in hun rijdende slaapplaats van de afgelopen weken. Dat de buurt hen gemist heeft wordt ook meteen duidelijk: een groot ‘welkom terug’ bord hangt prominent voor het balkon.

Hierna spreken we met 'burgemeester' Dinand, hij vertelt meer over het leven op de Zuiderzeeweg en de caravan die omgetoverd kan worden tot zuipkeet. Bij hem thuis komen we huisgenoot Sydney tegen en staan we stil bij Dinands toekomstige plan als bakfiets DJ. Een paar huizen verder woont Firoza, die naast presentatrice en opkomend artiest ook talent heeft als kippenlokker.