Politie bijt zich vast in oude moordzaak: wie kende kleine Judit?

In 1993 werd de 25-jarige Amsterdamse Judit Nyari om het leven gebracht, maar nooit is er daar iemand voor veroordeeld. De moordzaak werd besproken in een podcastserie Cold Case en daar blijkt dat Judit destijds misschien ook onder een andere naam bekend was. Ze zou in Amsterdam vaak 'Judit Klein' of 'Kleine Judit' worden genoemd.

De zaak van Judit Nyari is sinds begin dit jaar weer in de publiciteit. Zo kreeg de zaak een plek op de Coldcasekalender en ook werden begin dit jaar door de politie twee podcastafleveringen over de zaak gepubliceerd. Dankzij de publiciteit hebben zich daarna een viertal tipgevers gemeld.

Op 6 december 1993 wordt bij visplek de Meerval in Dronten het lichaam gevonden van een vrouw. Het blijkt te gaan om de 25-jarige Judit Nyari uit Amsterdam. Ze werkt de laatste fase van haar leven als prostituee in Amsterdam en Utrecht. Ze wordt op 1 december 1993 voor het laatst gezien in de trein van Amsterdam naar Utrecht.

Eén van hen kende Judit uit haar jeugd, maar wel onder een andere naam. In de derde aflevering van de podcastserie Cold Case: De moord op Judit Nyari komt de tipgever zelf aan het woord. 'Ik ken die achternaam, Nyari, helemaal niet. Ik ken haar echt als Judit Klein. Ik vond dat toch best wel belangrijk dat wij haar onder een andere achternaam kenden dan jullie'.

Non

De tipgever kende Judit uit haar jeugd. De twee zaten bij elkaar in de klas. Toch gebruikte Judit de naam 'Judit Klein', of een variant daarop, op latere leeftijd mogelijk nog steeds. Zo komt in de podcast ook een non aan het woord die destijds in het Mirjamhuis in Amsterdam werkte. Volgens haar was Judit in die opvanglocatie voor prostituees bekend onder de naam 'Kleine Judit'.

De politie vraagt mensen die Judit hebben gekend, mogelijk onder één van de genoemde namen, en meer weten over haar contacten destijds zich te melden. Dat kan via de opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.

De podcast Cold case

De moord op Judit Nyari wordt gemaakt door de politie Midden-Nederland. De hoop is dat er door de publiciteit weer vaker over de dood van Judit gesproken wordt en dat daardoor nieuwe tipgevers zich melden bij de politie. De podcast is te beluisteren via Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts en Juke.nl.