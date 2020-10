Don Ceder krijgt vierde plek op CU-lijst bij komende Tweede Kamerverkiezingen

Zoals het er nu voorstaat, krijgt Ceder de vierde plek op de lijst. 'Daarmee lijkt een zetel in de Tweede Kamer verzekerd', laat zijn partij weten.

'Lijn doorzetten'

'Ik ben dankbaar voor deze plaats op de lijst', vertelt Ceder in een eerste reactie. 'We hebben de afgelopen jaren iets moois neer mogen zetten in Amsterdam en ik hoop die lijn door te kunnen zetten in de Kamer.'

Eerder stond hij al op de zevende plek, maar toen greep de politicus net naast een zetel.

Tijdelijk vervangen

Toch kreeg hij later nog een kans om naar Den Haag te vertrekken, toen de nummer zes van de lijst met zwangerschapsverlof ging.

Het was eigenlijk de bedoeling dat Ceder zijn collega, Stieneke van der Graaf, tijdelijk zou vervangen. Maar hij koos er uiteindelijk voor om in Amsterdam te blijven.

'Niet de tijd om dat achter te laten'

'Ik heb aangegeven dat we nu met wat moois bezig zijn in Amsterdam. En ik vind, als fractievoorzitter, dat het nu niet de tijd is om dat achter te laten', zei Ceder daarover tegen AT5. 'We zijn met een paar belangrijke dossiers bezig in de stad, zoals de aanpak van mensenhandel en armoede. Daar wil ik me op focussen.'

Desondanks lijkt hij nu toch echt voor een zetel in de Tweede Kamer te gaan.

Nummer 34

Ceder is overigens niet het enige Amsterdamse raadslid dat op de lijst staat. Ook duo-raadslid Sander Huisman wordt genoemd, maar dan voor de 34ste plek.

Daarmee wordt verwezen naar het voormalige rugnummer van Abdelhak Nouri, aangezien Huisman voorheen woordvoerder van Ajax-supporters was, zo meldt de partij.

Concept

Het gaat hierbij nog wel om een concept-kandidatenlijst. Op 21 november wordt de definitieve lijst pas vastgesteld, tijdens een digitaal partijcongres. Eerder werd Gert-Jan Segers al gekozen als lijsttrekker.