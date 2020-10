Man rijdt met auto water in Sloten in en haalt nat pak

Een bestuurder is zaterdag aan het einde van de avond met zijn auto de sloot aan de Ditlaar in Sloten ingereden. Het slachtoffer liep slechts een nat pak op.

De man kwam vanuit de rijrichting Sloterweg er verloor in een bocht de controle over zijn auto. Via de berm reed hij vervolgens de sloot in. De bestuurder kon zelf zijn auto verlaten.

Het slachtoffer is ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel, maar kon op eigen kracht naar huis. De auto is total loss en door een berger uit het water getakeld en geborgen.