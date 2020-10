Twee gewonden bij steekpartij in Amstelveen

Bij een steekpartij aan de Maalderij in Amstelveen zijn vanavond twee mensen gewond geraakt. Een verdachte is aangehouden.

Dit gebeurde rond kwart over zes. Hulpdiensten troffen ter plaatse twee gewonden mensen aan, die allebei per ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Direct na het incident zijn meerdere personen in twee auto's weggereden, waarvan er één in Haarlem langs de kant is gezet. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het steken.

Wat de oorzaak is van de steekpartij is nog niet duidelijk, een woordvoerder van de politie kan wel melden dat er een ruzie tussen een groep mensen aan vooraf zou zijn gegaan. Er is een onderzoek ingesteld naar de precieze toedracht van de steekpartij.