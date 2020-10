Opnieuw woning beschoten bij flat Groeneveen

Er is opnieuw geschoten op de flat Groeneveen in Zuidoost. Een woning op de begane grond werd vannacht rond 2.00 uur beschoten. Een nacht eerder werd de flat ook al onder vuur genomen.

Op foto's is te zien dat er meerdere kogelgaten in de ruit van de woning zitten. De politie heeft vannacht onderzoek gedaan naar de schietpartij, waarbij geen gewonden vielen.

Het is nog onduidelijk of de twee schietpartijen verband houden met elkaar. Voor zover bekend is er niemand aangehouden.