Man verwond met steekwapen bij vechtpartij in centrum

Een man is vanochtend lichtgewond geraakt bij een vechtpartij in het centrum. De politie heeft een verdachte - ook een man - aangehouden.

De vechtpartij ontstond vanochtend rond 10.45 uur in de Valckenierstraat in het centrum. Een van de betrokken mannen gebruikte bij die vechtpartij een steekwapen. De verwondingen van het slachtoffer bleken oppervlakkig te zijn. Hij werd ter plekke behandeld. De verdachte is overgebracht naar een politiebureau.

Straatroof

In dezelfde straat was het afgelopen zondag ook al raak. Toen werd een 23-jarige man het slachtoffer van een straatroof. Onder bedreiging van een steekwapen moest hij spullen afstaan.

Rond 23.00 uur liep de 23-jarige man door de Valckenierstraat in het centrum toen hij werd aangesproken door een onbekende man. Het slachtoffer werd vervolgens mishandeld en bedreigd met een mes. Toen de straatrover de gewenste spullen bemachtigd had ging hij er vandoor. Ondanks de mishandeling raakte het slachtoffer niet gewond.

De politie is op zoek naar de straatrover en vraagt getuigen op zich te melden. Mogelijk zijn er ook mensen die beschikken over beeldmateriaal. De politie komt graag met hen in contact. Het is voorlasnog niet duidelijk of beide incidenten verband houden met elkaar.