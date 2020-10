Gedeeltelijke lockdown: horeca morgen na 22.00 uur dicht

Alle eet- en drinkgelegenheden moeten morgen om 22.00 uur in ieder geval twee weken de deuren sluiten. Dat zijn een van de maatregelen die premier Mark Rutte vanavond in een persconferentie bekend heeft gemaakt.

Eten afhalen is wel toegestaan. Locaties die beide faciliteiten aanbieden, moeten hun horecagedeelte sluiten. Het afhalen van producten uit coffeeshops is mogelijk tot 20.00 uur. Hotels blijven open en mogen voor hun eigen gasten eten en drinken serveren.

Daarnaast mag er in heel het land na 20.00 uur geen alcohol meer worden verkocht. Ook is het niet toegestaan om na 20.00 uur alcohol of softdrugs op zak te hebben of in het openbaar te nuttigen.

Groepen

Verder mogen huishoudens thuis niet meer dan drie personen ontvangen, met een maximum van een keer per dag. Zogenoemde 'blokjesverjaardagen' waarbij kleine groepen mensen in tijdsblokken langs kunnen komen, zijn niet meer toegestaan. In de binnenruimtes mogen maximaal 30 personen bij elkaar aanwezig zijn. Enkele locaties, zoals kerken en de Tweede Kamer, zijn hier een uitzondering in.

Daarnaast zijn evenementen, zoals openluchtconcerten en kermissen, niet toegestaan. Theaters, bioscopen, beurzen, congressen, markten, wedstrijden en demonstraties mogen wel hun activiteiten voortzetten.

Sportactiviteiten

Publiek bij wedstrijden blijft verboden, zowel bij de amateursport als de professionele sport. Daarnaast blijven sportkantines gesloten.

Kinderen tot 18 jaar mogen hun sport vrij blijven beoefenen, maar competitiewedstrijden zijn niet meer toegestaan. Kleedkamers en douches worden gesloten. Volwassenen mogen individueel blijven sporten (ook in de sportschool) of tot vier personen in teamverband, maar wedstrijden zijn niet meer toegestaan.

Een uitzondering geldt bij topsporters die op aangewezen locaties sporten. Die uitzondering geldt ook voor voetballers in de Eredivisie en Eerste Divisie.

Detailhandel

De winkels zijn vanaf morgen uiterlijk om 20.00 uur dicht. Koopavonden worden dus afgeschaft. Levensmiddelenwinkels mogen wel langer open blijven.

Rutte gaat wel met de detailhandel in gesprek om het deurbeleid en de hygiënemaatregelen aan te scherpen. Zodra vastgesteld wordt dat een zaak zich toch niet aan de maatregelen houdt, kan een winkel per direct worden gesloten.

Mondkapje

Zodra het juridisch geregeld is, moet iedereen boven de 13 jaar in het OV en in de publieke ruimtes een mondkapje dragen. In het voortgezet en hoger onderwijs moet iedereen een mondkapje buiten de les dragen.