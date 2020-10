Politie achtervolgt bestuurder van gestolen snorscooter in Noord

Agenten merkten de snorscooter aan het begin van de avond op in het Noorderpark. Toen zij het kenteken natrokken, bleek deze als vermist geregistreerd te staan.

De politie besloot de bestuurder van de scooter te controleren, maar die ging er daarop vandoor. De politie zette de achtervolging in. Ter hoogte van het voetpad bij het Barkpad gooide de verdachte de scooter op de grond en ging er te voet vandoor.

In de omgeving is door meerdere eenheden naar de bestuurder gezocht, maar zonder resultaat. De scooter is in beslag genomen.