Omarmprijs 2020: Moenira stoomt kinderen in Zuidoost klaar voor hun droombaan

Op donderdag 22 oktober wordt in Pakhuis de Zwijger de Omarmprijs 2020 uitgereikt aan de mooiste Amsterdamse initiatieven voor het verkleinen van armoede in de stad. AT5 gaat langs bij de initiatiefnemers en bezoekt vandaag Moenira Luqman, oprichter van stichting Life Skills.

Life Skills helpt jongeren die opgroeien in een niet al te beste situatie. Die hulp begint bij de basis: huiswerkbegeleiding op een plek waar jongeren de rust en ruimte hebben om goed te kunnen studeren. Huiswerkbegeleiding is echter niet alles, en het doel van Life Skills reikt dan ook een stuk verder dan dat.

Oprichter en directeur van Life Skills Moenira Luqman wil de jeugd dan ook klaarstomen voor het serieuze werk. Hoewel huiswerk maken natuurlijk belangrijk is, focust zij zich met haar leerlingen ook op hun toekomstige carrière: ‘Onze kinderen hebben gewoon een brein en ze kunnen dus ook leren hoe ze bijvoorbeeld directeur moeten worden bij de NS.’

De eerste stap naar een goede baan is natuurlijk een geslaagd sollicitatiegesprek en daarom brengt Moenira haar leerlingen de fijne kneepjes van het vak bij in een sollicitatietraining. Leerlingen worden daarin getraind in het geven van een goede motivatie, maar ook in het aanhouden van de juiste lichaamstaal die bepalend kan zijn in een sollicitatiegesprek. Een leerling van Life Skills onderschrijft de visie van Moenira: ‘De dingen die je bij Life Skills leert heb je gewoon nodig om in de samenleving als volwassene mee te doen.’