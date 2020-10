Garage te koop voor een miljoen euro: 'Unieke kans'

'Unieke kans', schrijft de verkoper op de site. 'Zelden te huur laat staan te koop aangeboden in de Concertgebouwbuurt.'

Aan interesse geen gebrek, want de eigenaar van de garage laat aan AT5 weten dat hij platgebeld is. Als hem gevraagd wordt naar de prijs zegt hij: 'Het is niet zo dat dit het waard is. Maar er zijn maar weinig garages zoals deze, dat drijft de prijs op.'

'Liever niet verkopen'

Toch wil de eigenaar de garage liever niet verkopen. 'Zo'n plek als deze krijg ik niet nog een keer, dus ik wil het graag blijven verhuren. Maar als ik er dan een prijs op moet plakken, dan is het een miljoen euro.'

Geïnteresseerden die reageren zijn investeerders, maar ook mensen die vooral hun exclusieve auto veilig willen parkeren. 'Ik word gebeld door buurtbewoners die bijvoorbeeld hun Ferrari veilig willen achterlaten. En in zo'n garage kan dat.'

Als de eigenaar gevraagd wordt wat huurders terugkrijgen voor die 990 euro die ze per maand moeten neerleggen zegt hij: '22 vierkante meter. Punt.'