Vuurwerkbom vernielt raam van bewoner Van Beuningenplein: 'Dit is een aanslag op mijn leven'

Een bewoner van een woning aan het Van Beuningenplein in de Staatsliedenbuurt werd afgelopen nacht opgeschrikt nadat er een vuurwerkbom door zijn raam werd gegooid. Het raam en het raamkozijn is volledig vernield.

Het vuurwerk is even voor middernacht tegen de ruit van de woning geplakt. De bewoner, die ernstig gewond had kunnen raken, bleef ongedeerd.

De knal veroorzaakte rondvliegend glas en splinters van het raamkozijn. 'Mijn hond en ik stonden er een halve meter naast', zegt bewoner Steven van Helvoort tegen AT5. 'Ik had geluk dat er gordijnen en lamellen voor hangen, want anders was dit misschien slecht afgelopen. Dit is gewoon een aanslag op mijn leven.'

Anti-homogeweld

Steven, die vaker last heeft van overlast van buurtbewoners, weet zeker dat dit te maken heeft met zijn seksuele geaardheid. 'Ik heb bijna dagelijks last van jongeren die mij uitschelden voor 'homo of flikker'. Dat is al bijna 10 jaar aan de gang.'

In 2011 deed de bewoner ook zijn verhaal bij AT5. Hij woonde op dat moment nog maar een jaar aan het plein. 'Ik woon hier al 20 jaar, waarvan 10 jaar aan het Van Beuningenplein. Nadat toen ik hier kwam wonen zijn de pesterijen begonnen.' Volgens Steven is er in die 10 jaar niets veranderd en heeft hij nog bijna dagelijks last van scheldende jongeren. 'Ik durf niet meer alleen te wonen. Ik word uitgescholden en zodra ik de politie bel, dan zijn ze weg.'

Getuigenoproep

De politie laat weten dat er aangifte is gedaan en zegt 'de zaak hoog op te nemen'. 'Het feit dat je rustig in je woning zit en er zoiets kan gebeuren nemen we heel serieus.' Ook zegt de politie dat ze het scenario van homogerelateerd geweld meenemen in het onderzoek.