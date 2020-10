Uitstekend Ajax wint ruim van Heerenveen (5-1), Klaassen scoort bij rentree

De moeite die Ajax had met Groningen twee weken geleden, had de club bepaald niet met Heerenveen. Al in de vierde minuut was het raak. Tadic draaide van links naar binnen en krulde de bal in het doel van Heerenveen.

De aanvoerder kreeg daarna nog een kans, maar keeper Erwin Mulder tikte zijn vrije trap net over het doel. Aan de andere kant kopte Henk Veerman bijna raak na slordig uitverdedigen.

24 minuten later kon Ajax voor de tweede keer juichen. En weer speelde Tadic de hoofdrol. Een voorzet van hem zou door verdediger Floranus zijn aangeraakt. De VAR gaf uitsluitsel. Tadic nam zelf de strafschop, en met succes: 2-0. Nog voor rust werd het 3-0 door Kudus.

Na rust

Na rust maakte Henk Veerman nog 3-1. Maar spannend werd het niet. Zes minuten later ging de bal wederom op de stip voor het doel van Heerenveen nadat Traoré werd vastgehouden. Dit keer ging de teruggekomen Klaassen zelf achter de bal staan: 4-1. En in de 87ste minuut maakte Antony nog de 5-1.

Ze beleeft Ajax een goede generale voor het Champions League-duel tegen Liverpool. De Engelse kampioen komt woensdag naar Amsterdam.