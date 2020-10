Klaassen blij met kwaliteit nieuwe teamgenoten bij Ajax: 'Daar geniet ik van'

Na de 0-1 nederlaag tegen FC Groningen twee weken geleden, won Ajax vandaag met speels gemak van Heerenveen. Davy Klaassen is erg gelukkig met zijn rentree in de Johan Cruijff Arena waarin hij ook meteen wist te scoren. Ook Ten Hag zag veel verbeteringen tegen Heerenveen en kan zich nu richten op de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool.

Er werd veel gescoord vandaag, de Amsterdammers wisten er vijf in te leggen tegen de Friezen. Naast Klaassen, scoorden ook Tadic, Kudus en Antony. Allemaal spelers waar de teruggekeerde Klaassen erg van onder de indruk is. 'Daar geniet ik wel van ja,' lacht hij.

Ten Hag koos vandaag voor Lassina Traoré in de spits. Traoré scoorde niet, maar zijn trainer was niet ontevreden. 'Je ziet duidelijk zijn potentieel. Je hebt een body in de spits, dus een aanspeelpunt. Hij brengt daar wat teweeg, waardoor andere spelers om hem heen kunnen spelen. Dat heeft hij ook tactisch goed uitgevoerd', zegtTen Hag die zijn focus nu verlegt naar aanstaande woensdag. 'Streep eronder en verder naar Liverpool.'