Slachtoffer (33) schietincident Osdorp overleden

De 33-jarige man die afgelopen nacht werd neergeschoten en later gevonden werd op een grasveldje in de straat Hoekenes in Osdorp, is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie.

Buurtbewoners hoorden rond 2.00 uur meerdere knallen op straat en belden de politie. Agenten troffen het slachtoffer aan op het veldje nabij de kruising met de Osdorper Ban. De man werd direct gereanimeerd en met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Daar is hij later aan zijn verwondingen overleden. Volgens een woordvoerder van de politie komt het slachtoffer voor in de politiesystemen. Maar hij kan niet zeggen om wat voor vergrijp het gaat.

Eén of meerdere daders

Vanochtend vroeg meldde de politie dat er direct na de schietpartij twee personen te voet gevlucht zouden zijn. Maar de mogelijkheid bestaat ook dat er maar één dader is. Ook weet de politie op het moment niet of er een voertuig gebruikt is bij de vlucht van de verdacht(en).

Mensen die meer weten van de schietpartij of die mogelijk over camerabeelden beschikken van de plek rondom het schietincident, kunnen zich melden bij de politie.