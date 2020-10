696 nieuwe coronabesmettingen in Amsterdam

In de afgelopen 24-uur zijn er 696 nieuwe coronabesmettingen gemeld in Amsterdam. Gisteren waren dat er nog 533.

Het flink hogere aantal besmettingen van het laatste etmaal is mogelijk te verklaren doordat eerder vastgestelde besmettingen soms later gemeld worden door de GGD. Aan het begin van de week worden vaak de vastgestelde besmettingen van het weekend ervoor meegenomen.

In totaal zijn er nu 23.627 positieve coronatesten gemeld in de stad. In de afgelopen 24 uur zijn drie meldingen van nieuwe ziekenhuisopnames binnengekomen. In Amsterdam werden geen nieuwe sterfgevallen gemeld die te relateren zijn aan het virus.