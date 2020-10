Stad De Straten bij het stadsklooster aan de Derkinderenstraat: 'Franciscanen zijn best outgoing'

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we op de Derkinderenstraat in Nieuw-West.

In Nieuw-West staat een bijzondere rondleiding op het programma. AT5 gaat namelijk langs bij stadsklooster La Verna, waar acht broeders van Franciscus woonachtig zijn. Samen met buurtbewoner Lino ontdekken we hoe de broeders daar wonen, maar niet voordat we ook een kijkje in Lino's woning hebben genomen.

Lino kijkt al 3,5 jaar uit op het enigszins verborgen klooster aan de Derkinderenstraat. Hij woont in een studio op de zevende verdieping van appartementencomplex Change=. Hoewel Lino een goede klik heeft met zijn buren heeft het wonen in Change= ook zijn vervelende kanten, en heeft hij er al het nodige meegemaakt: van ballenbakparty’s tot rechtszaak.

Broeders Fer en Rob nemen ons mee en laten zien dat het kloosterleven uit meer bestaat dan alleen bidden. Zo heeft Fer ook veel contact met de moslims uit de buurt en zit Rob al jaren als trouwe Ajax-fan in de Johan Cruijf ArenA. Dat kloosterleven lijkt Lino wel wat, en hij polst of er nog een beschikbare kamer is. Broeder Fer sluit af met een ode aan Claudia de Breij.