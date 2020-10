Lachgaskoerier kijkt op klaarlichte dag in de loop van een vuurwapen

Tijdens het afleveren van een bestelling lachgas recht in de loop van een vuurwapen kijken om vervolgens door zes man overvallen te worden, het overkomt een lachgaskoerier eind juli op een parkeerplaats in Zuidoost. De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van de overval.

De beelden zijn van vrijdag 31 juli tegen zes uur in de middag. Op een parkeerplaats aan het Mijndenhof in Holendrecht is de koper van het lachgas te zien. Hij is volledige in het zwart gekleed en heeft een telefoon in zijn rechterhand waarmee hij in de weer is.

'Het slachtoffer, de lachgaskoerier is op dat moment op weg naar de parkeerplaats. Niet vanuit het opgegeven woonadres, maar vanuit een andere richting komt de koper naar de auto gelopen en begroet hem', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.

Overval

De koerier stapt uit en samen lopen ze om de bestelbus heen. De zijdeur van de auto gaat open, op dat moment komen drie mannen de parkeerplaats op gerend. De voorste heeft een vuurwapen in zijn rechterhand en richt die op het slachtoffer, hij roept dat hij de lachgastank moet loslaten, onder in beeld komen nog twee verdachten aangerend.

De koerier moet toezien hoe de mannen zijn bestelbus ingaan en besluit zelf weg te rennen. De verdachten pakken ondertussen lachgastanks uit de auto en slaat op de vlucht. Het slachtoffer rent terug naar zijn auto en rijdt de parkeerplaats af.

'Later blijkt dat er verschillende lachgastanks en persoonlijke eigendommen gestolen zijn. De lachgaskoerier is uiteraard ontzettend geschrokken van de overval, hij keek op klaarlichte dag opeens in de loop van een vuurwapen. Dat is heel heftig. Wij komen graag in contact met mensen die weten wie deze verdachten zijn, meer weten over deze overval of iets weten van de gestolen lachgastanks.'