Na 70 jaar verdwijnt de Kaaswaag uit de Roelof Hartstraat

Hoe lang er op de plek van de Kaaswaag al een kaaswinkel zit weet Theo eigenlijk niet precies. Zeventig, misschien wel tachtig jaar, schat hij. Feit is dat hij op deze plek al 36 jaar zijn zaak bestiert. Zijn pensionering levert dan ook de nodige sippe gezichten op bij vaste klanten.

Een opvolger voor Theo is er namelijk niet en dus verdwijnt de zaak. 'Ik ben nog de enige levensmiddelenzaak die nog over is op dit stukje en in de zijstraten', stelt Theo. 'Er zaten twee groenteboeren, twee kaaswinkels, er zat een viswinkel, nou ja, volop. Het is verworden van een winkelstaat tot een straat met winkels. En daar zit 'm dus het grote verschil in.'