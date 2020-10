Rekenkamer: gemeente Amsterdam houdt te veel documenten te lang geheim

'Er wordt in Amsterdam meer geheim gehouden dan nodig, en ook meer dan vroeger. Als we het vergelijken met tien jaar geleden, is het echt twee keer zoveel', vertelt Rekenkamer-directeur Jan de Ridder aan NH Nieuws.

Stukken soms 75 jaar geheim

Ook opvallend is dat een groot deel voor onbepaalde tijd geheim verklaard is, wat volgens de regels 75 jaar betekent. Dat past volgens de Rekenkamer niet bij een gemeente die juist tranparantie als speerpunt heeft. 'We hebben sterk de indruk dat de houding en de cultuur van de organisatie, en misschien ook wel het college en de raad, niet helemaal gericht zijn op zo openbaar mogelijk. Dat is wel de slogan: 'openbaar, tenzij'. Maar of dat daadwerkelijk zit in het denken en handelen van betrokkenen, vragen we ons sterk af.'

Ook op het handelen van de gemeenteraad is de Rekenkamer kritisch, al wordt het de raadsleden volgens de directeur ook niet makkelijk gemaakt. 'Als je ziet hoe de stukken worden geagendeerd, dan worden ze A, B of C genoemd. Dus ook raadsleden weten nauwelijks waarover het gaat en ze moeten een moeizame weg bewandelen om die stukken te bekijken.'