Dit zijn de winnaars van de Omarmprijs 2020

Gistermiddag is in Pakhuis de Zwijger de Omarmprijs 2020 uitgereikt. Deze prijs is overhandigd aan de mooiste Amsterdamse initiatieven voor het verkleinen van armoede in de stad. Als grote winnaar kwam Abdelhamid Idrissi uit de bus: hij won de hoofdprijs met zijn Stichting Studiezalen.

Aan vier winnende initiatieven werd gisteren een prijs uitgekeerd, in de categorieën Gelijke kansen voor Kinderen, Iedereen digitaal, Iedereen Perspectief en Iedereen doet Mee. De hoofdprijs bedroeg een geldbedrag van €5000, en de andere winnaars ontvingen een prijs van €2500 om hun goede werk mee voort te kunnen zetten. Wie vielen er in de prijzen?

Door de reacties die Karin van haar klanten krijgt weet ze als geen ander hoe belangrijk het voor hen is om er netjes uit te kunnen zien. Samen met Louis, een van Karins vaste klanten gaan we langs bij Hebben en Houwen, op zoek naar een nieuwe outfit. Karin voelt de chique kledingstijl van Louis perfect aan en helpt hem een handje bij zijn zoektocht.

Kledingbank Hebben en Houwen van initiatiefneemster Karin Prins in Amsterdam Noord ging er met de prijs in de categorie Iedereen doet Mee vandoor. Met haar kledingbank zorgt Karin ervoor dat ook Amsterdammers met een te klein budget om nieuwe kleding te kopen er piekfijn bij kunnen lopen.

In de categorie Iedereen perspectief was het Keuken Collectief van initiatiefnemer Tim Doornewaard de grote winnaar. Tim startte zijn initiatief aan het begin van de coronaperiode, toen hij merkte dat de behoefte aan gratis maaltijden groeide doordat de voedselbanken hun deuren sloten.

De computerhulpservice EHBO: Eerste Hulp Bij Online van de Openbare Bibliotheek Amsterdam is vanzelfsprekend de winnaar in de categorie Iedereen Digitaal. Met die service helpen specialisten vrijwillig Amsterdammers met de meest uiteenlopende digitale problemen, en dat is hard nodig nu we in coronatijd nog meer op het thuiswerken en onze computers zijn aangewezen.

Stichting Studiezalen

De hoofdprijs valt dit jaar in de categorie Gelijke Kansen voor Kinderen en is voor Abdelhamid Idrissi, de initiatiefnemer achter Stichting Studiezalen. Stichting Studiezalen heeft 26 locaties in de kwetsbare wijken van de stad waar kinderen terecht kunnen voor gratis huiswerkbegeleiding. Maar bij alleen huiswerkbegeleiding blijft het niet; ook in de talenten, kansen en het zelfvertrouwen van de leerlingen wordt geïnvesteerd. 'Want', zegt Abdelhamid, 'Armoede zit niet alleen in financiën.'

In de schoolvakantie wordt er even geen huiswerk gemaakt in de Studiezalen maar komt een goochelaar langs om op te treden, en ook daar zit een gedachte achter. Leerlingen die zich afvroegen of het mogelijk was om goochelaar te worden kunnen dat nu in levenden lijve zien. Abdelhamid en zijn team hopen de leerlingen ook op die manier te inspireren.