Stad Chellina is wereldkampioen: 'Ik werd flink gepest en ben daarom gaan kickboksen'

Chellina Chirino uit Bos en Lommer is Amsterdams allernieuwste wereldkampioen kickboksen. De Enfusion 57 kilogram-riem is nu in handen van 'Da Beast'. Chellina is van jongs af aan continu bezig met de sport, vertelt ze in Wij Zijn Amsterdam. Najim el Yarchouhi zocht de wereldkampioen op in de sportschool.

Quote 'Ik werd flink gepest op de basisschool' chellina chirino, wereldkampioen kickboksen

Op 3 oktober 2020 vocht Chellina Chirino tegen de Belgische Helene Connart. De 21-jarige Chellina wist het wereldtitelgevecht van vijf rondes overtuigend te winnen. En dat was in meerdere opzichten een prachtige triomf voor Chellina. Ze is op de basisschool begonnen met kickboksen omdat ze werd gepest. ' Ik werd flink gepest en was er wel een beetje klaar mee. Ik wist alleen niet hoe ik mezelf uit die situatie moest helpen. Mijn moeder zei toen dat ik een vechtsport moest gaan doen. Ik bleek een natuurtalent.'

Quote 'We weten niet wat covid gaat brengen' CHELLINA CHIRINO, WERELDKAMPIOEN KICKBOKSEN

De sportwereld staat momenteel op z’n kop en dus ook de kickbokswereld. Maar veel partijen kunnen, zonder publiek, doorgaan. Voor Chellina is het nu vooral door blijven trainen. ' We weten niet wat covid gaat brengen. Ik hoop nog veel wereldtitels te pakken bij verschillende organisaties. Maar voor nu lekker door blijven trainen en die belt bij me houden.'

Amsterdams beest Haar bijnaam heeft ze te danken aan haar eerste wedstrijd. 'Ik speelde een toernooi en elke wedstrijd was snel afgelopen. Iedereen zei daarna "heeej beast" en een dag later noemden ze me in de krant 'Amsterdams beest'.' Chellina traint bij Vos Gym in de Van Slingelandtstraat in de Staatsliedenbuurt. Daar zwoegden legendes als Lucia Rijker, Ernesto Hoost en Remy Bonjasky jarenlang om hun wereldtitels te veroveren. Nu hangt ook Chellina in de hall of fame van de gym.