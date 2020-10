Historische overwinning Ajax: VVV met 0-13 vernederd

Ajax heeft in de wedstrijd tegen VVV met een recordaantal doelpunten een historische overwinning gemaakt. In De Koel werd het 0-13.

Ajax begon fel bij VVV die dit seizoen hun kunstgrasveld verruilde voor natuurgras. Zakaria Labyad had twee jaar geleden al geen goed woord over voor de plastic mat.

Het eerste doelpunt leek in de 13e minuut binnen getikt te worden door Jurgen Ekkelenkamp, maar de goal werd door de stadionspeaker aan VVV-aanvoerder Danny Post gegeven. Het voorbereidende werk was van Antony en Tagliafico. Een paar minuten later maakte Lassina Traoré in de 16e minuut er met zijn hoofd al 0-2 van na een voorzet van Antony.

De 0-3 werd in de 32e minuut ook gemaakt door de Burkinees die van dichtbij kon intikken, daar gingen mooie combinaties aan vooraf de assist kwam uiteindelijk van Tagliafico. Tadic maakte er vlak voor rust 0-4 van.

Tweede helft

Dusan Tadic bleef de tweede helft achter in de kleedkamer, Quincy Promes verving hem. Ook Tagliafico werd verder gespaard, hij werd vervangen voor Martinez. VVV kon na vijf minuten spelen door met tien man na een rode kaart voor Kum die hard doorging op Antony, gelukkig bleef de Braziliaan ongedeerd.

Kort daarna maakte Traoré de 0-5. Antony schoot hard op goal, die bal kon de keeper niet vasthouden waardoor de spits hem binnen kon tikken. De Braziliaan schoot een minuut later zelf de 0-6 tegen de touwen. De Koel begon inmiddels eerder op een schiettent dan een voetbalstadion te lijken.

Op weg naar dubbele cijfers maakte Jurgen Ekkelenkamp de 0-7 en Daley Blind de 0-8. Traoré maakte in de 65ste minuut zijn vierde treffer van de middag en de 0-9.