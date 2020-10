Stad Kerkgemeenschap Zuidoost voert campagne vanwege stijgend aantal besmettingen: 'Neem het virus serieus!'

Met tientallen auto's, vlaggen en banners voerde de PCC, een samenwerkingsverband van 40 internationale kerken in Amsterdam, campagne. Zij maken zich grote zorgen over het hard stijgende aantal coronabesmettingen in Zuidoost.

Een vrouw die net het Anton de Komplein op komt lopen en de vlaggen ziet vertelt dat ze net uit een quarantaineperiode van drie weken komt. 'Ik val in de risicogroep, dus doe rustig aan'. Het is een hele andere situatie dan die drie weken geleden: hoewel stadsdeel Nieuw-West de grootste coronabrandhaard van de stad is, stijgt het aantal besmettingen volgens de laatste cijfers - relatief gezien - het hardst in Noord en in Zuidoost.

Quote Je zou bijna denken dat er geen corona is als je hier rond loopt bezoeker anton de komplein

Vrijwel iedereen merkt dan ook dat bijvoorbeeld afstand houden lastig is. 'Je zou bijna denken dat er geen corona is als je hier rond loopt', vertelt een andere bezoeker. En dat ziet ook de PCC, een samenwerkingsverband van 40 internationale kerken in Amsterdam.

Zij rijden vandaag met tientallen auto's door Zuidoost, waarbij ze in meerdere talen oproepen je aan de maatregelen te houden. En die boodschap is niet te missen: 'Als ze zeggen: 'Doe een mondkapje op'. Het is zo simpel!', zegt pastor Moses Alagbe. Hij snapt én weet niet waarom zoveel mensen last hebben met de maatregelen. 'Ik denk dat ze het virus niet serieus genoeg nemen.'

Quote 'Als ze zeggen: 'Doe een mondkapje op.' Het is zo simpel!' Moses alagbe, pastor

Ook denkt hij dat deze campagne meer mensen zal bereiken dan bijvoorbeeld de landelijke campagnes van de overheid. 'We zijn leiders van kerkgemeenschappen. Mensen luisteren naar ons, we zijn hun voorbeeld.' Ook omstanders zien het nut van deze manier van aanpak in: 'Rutte staat niet echt dicht bij mijn doelgroep. Als iemand, die dichter bij mij staat, het zegt dan ga je er anders naar kijken.' Of het werkt of niet: hoop dat er verandering in het snel stijgende besmettingsaantal komt, is er hoe dan ook nog.