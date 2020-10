Meerdere auto's uitgebrand in Osdorp

In de straat Veldzicht in Osdorp hebben drie auto's vannacht vlam gevat. Minstens twee voertuigen zijn door de brand verwoest.

Het is even voor 02.30 uur vannacht als er wordt gebeld naar de meldkamer. Als agenten en brandweerlieden kort hierna ter plaatse komen zien ze hoe de vlammen uit één van de auto's zijn overgeslagen naar twee in de buurt geparkeerde auto's.

De brand kan vervolgens snel worden geblust. Wat de precieze schade is, is niet duidelijk maar in ieder geval twee voertuigen kunnen als verloren worden beschouwd. De oorzaak van de brand is niet bekend en zal nog worden onderzocht.